Romane, opticienne chez Alexandre Opticien Lunetier : « Ici, je retrouve goût à mon métier »

On ne présente plus la maison chalonnaise Alexandre Optique, installée depuis 93 ans sur le boulevard de la République. Mais Info-chalon a rencontré une nouvelle opticienne de 30 ans, Romane, qui vient de Nolay.

« Après mon BTS opticien lunetier, j’ai travaillé dans différentes “grandes enseignes”. J’avoue qu’à un moment, j’ai eu envie de tout arrêter. »

Finalement, Romane n’a pas changé de métier, mais de milieu. Et ça fait toute la différence ! Quittant sans regret l’univers des chaînes de magasins, elle a récemment rejoint Optique Alexandre en août 2023 : un esprit et ses services bien différents qui lui ont redonné goût à son métier.

L’opticien indépendant versus la chaîne de magasins

Différents pour deux raisons majeures : Optique Alexandre est un opticien indépendant et, est-il besoin de le rappeler, une entreprise familiale crée en 1930 au cœur de la ville. Ils sont rares, ces magasins qui perdurent. Il y a bien une raison à leur pérennité.

« Dans les chaînes de magasins, les missions de chaque employé opticien sont compartimentées », constate Romane. Et l’on comprend bien qu’à la longue, il manque du sens à son travail.

« Ici, ajoute-t-elle, je retrouve goût à mon métier. Mes tâches sont diversifiées et je peux m’investir davantage dans la relation client. »

N’être plus seulement un maillon dans une chaîne stimule l’implication, on veut “tout donner” de ses compétences.

Quant à l’autre différence notable, on la retrouve dans la gamme des produits. Et la jeune opticienne n’y est pas insensible : « le choix des modèles de lunettes est beaucoup plus libre dans un magasin indépendant. On ne se contente pas des “modèles qui plaisent au plus grand nombre” comme dans une chaîne de magasins, on ose l’originalité et la diversité. On peut donc chercher avec le client des modèles vraiment adaptés à leurs goûts et à leur personnalité. »

Se démarquer par des choix plus audacieux, par un service plus personnalisé et par la qualité des produits qu’on connaît parfaitement, tels sont les ingrédients d’un bon opticien pour s’inscrire dans la durée. Et, contrairement à des idées reçues, les produits s’adressent à tous les budgets.

Ajoutons ce que Romane, fraîchement arrivée, ne peut pas encore constater : statistiquement, la fidélité des clients est plus fréquente chez un opticien indépendant.

Enfin, l’esprit familial de ce magasin chalonnais emblématique opère comme un ciment : « Avant, je ne voyais jamais mes patrons. Ici, eh bien je travaille avec Aude, ma patronne. Anne Alexandre est souvent là aussi. L’ambiance est transformée… en bien ! »

Pumi-rédactionnel Nathalie DUNAND

nathalie.infochalon@gmail.com

Alexandre Opticien Lunetier

19, boulevard de la République

71100 Chalon-sur-Saône

03 85 42 78 00