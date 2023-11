Union des comités de quartier : J-1 avant le Super Loto à la Salle Marcel Sembat !

Les représentants de tous les comités de quartier avaient rendez-vous ce vendredi à la Maison de quartier Paix à l'occasion de la dernière réunion préparatoire de son super loto en 18 parties au profit des handicapés et anciens des quartiers dimanche. Un événement à ne pas manquer ! Plus de détails avec Info Chalon.

6900 euros de lots, dont 4300 euros de bons d'achats allant de 40 à 400 euros, et 2300 euros de lots en tout genre... S'il y a bien un loto à ne pas rater c'est bien celui-là !

Vendredi 24 novembre, Michel Duployer, le président de l'Union des comités de quartier, a réuni les représentants de tous les comités de quartier pour une ultime réunion préparatoire avant le Super Loto de l'Union des comités ce dimanche 26 novembre, à la Salle Marcel Sembat.

L'occasion de faire le point et de résoudre les derniers problèmes techniques inhérents à un événement d'une telle envergure. D'autant plus que celui-ci est au profit des handicapés et des anciens des quartiers.

Ce loto est en 18 parties, avec buffet et buvette sur place.

Sans oublier un bingo de folie à 100 euros les trois bulles avec des grilles allant de 50 à 150 euros. Donc avis aux amateurs !

Pour rappel, les boissons ainsi que toute nourriture non vendue par l'Union sont interdites à l'intérieur des salles.

Cette réunion préparatoire s'est eterminée autour d'un verre de l'amitié, signe évident de la bonne entente entre les différents comités de quartier.



Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati