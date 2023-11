La 20e édition du « Marché artisanal de Noël » sur l’Ile Saint Laurent, c’est ce weekend !

Venez encore ce dimanche rencontrer 34 exposants !

Le Comité de Quartier de l'Île Saint-Laurent, organise samedi et ce dimanche, son marché artisanal de Noël. Sur place, ce sont plus de 32 exposants venus du Rhône, du Doubs, de l’Isère, de la Marne… et du bassin chalonnais qui exposent leurs articles et créations sur le thème de Noël.

Sur place, Hélène Berger, Présidente du Comité de Quartier de l’île Saint Laurent qui compte 35 adhérents ont mis en place une buvette, jeux et quelques gourmandises pour récolter des fonds à destination des personnes âgées pour les colis de Noël et un voyage.

Aussi, à 11 heures au gymnase de la Place Thevenin se déroulait l’inauguration de cet événement en présence de Maxime Ravenet, 7e adjoint en charge du monde associatif, Dominique Rougeron, Conseillère Municipale, déléguée aux personnes âgées et à l’accompagnement du handicap, de Pierre Carlot, Conseiller Municipal en charge des associations, Laurence Friez, Conseillère Municipale déléguée chargée de mission du lien social et de l’insertion dans les quartiers de l’Ouest chalonnais, Serge Rosinoff, Conseiller Municipal délégué chargé de mission de la mémoire et du monde patriotique, Monique Brédoire, Conseillère Municipale déléguée chargée de mission du développement des actions pour le bien-être animale en milieu urbain, de Michel Duployer, Président de l’union des Comités de Quartiers d’ Hélène Berger et les reines de carnaval.

Extrait du discours de Jean Marc Julien, Président du club de l’Île, lu par Hélène Berger, Présidente du Comité de Quartier de l’île Saint Laurent : « Il y a 20 ans, fin novembre 2004, Roger Guilard, alors président à cette époque inaugurait le premier marché artisanal du club de l’Île. Aujourd’hui décédé, il serait fier d’avoir été à la base de cette manifestation qui n’a cessé de grandir au cours des ans. D’ailleurs, il est seulement dommage que nous soyons obligés de refuser des exposants faute de place. Etant désormais responsable de son organisation au sein du club, j’ai, à un moment, envisagé de le délocaliser dans une salle plus grande. Après réflexion, le club de l’Île est une association de Saint Laurent donc nous sommes restés dans le gymnase de l’Île. Depuis l’an dernier, j’ai abandonné, avec un peu de nostalgie, l’organisation du marché de Noël au Comité de Quartier Saint Laurent sous la présidence d’Hélène Berger. Cette année marque le 20ème anniversaire et même si je lui ai encore apporté notre aide, elle a réalisé la grande majorité du travail seule avec ses membres. L’an prochain, elle tiendra définitivement les rênes de cette manifestation et je sais qu’elle en assurera la continuité car elle en est capable. Aussi, je tiens à remercier monsieur le Maire pour le prêt du gymnase, l’ensemble de la municipalité, les services municipaux, le service des jardins, nos annonceurs, les commerçants de l’île Saint Laurent, l’Office du Tourisme, les représentants du JSL et d’Info-Chalon pour leur aide. Je remercie le Crédit Agricole et l’ensemble des membres de mon club et ceux du Comité de Quartier ainsi que leur présidente Hélène Berger qui ont travaillé toute cette fin d’année et ce weekend pour que cette 20ème édition reste une grande fête. Je remercie les 34 exposants présents ces deux jours, et tous les visiteurs qui nous rendent visite, sans eux le marché n’existerait pas. Merci de votre présence et de l’intérêt que vous portez à ce marché et à notre quartier bien aimé de l’Île Saint Laurent. Signé Jean-Marc Julien ! ».

Maxime Ravenet se félicitait de cette manifestation du marché artisanal qui devient pérenne à Chalon et de nombreux projets d’Hélène Berger et lui assurait le soutien de la ville de Chalon. Il remerciait tous les bénévoles présents à l’événement et aux exposants dont certains sont là depuis le début. Il remerciait le Comité de quartier de l’Île Saint Laurent et donnait rendez-vous à tous l’année prochaine.

Le Comité remerciait Jacqueline, doyenne du Club de l’ïle présente depuis 20 ans à l’événement.

On notait également la présente du groupe Unidos Da Batida présent pour l’animation muisicale.

Clin d’œil à l’équipe de bénévole du comité de L’Île,

Aux reines de carnaval !

Chalonnais et Grand Chalonnais, venez nombreux dimanche 26 novembre, apporter votre soutien à ce marché de Noël ouvert de 10 heures à 18 heures et découvrir les nombreux petits commerçants et artisans non sédentaires !

Le photoreportage info-chalon.com

J.P.B