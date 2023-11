Le Comité de Jumelage vit bien sans relation avec sa ville Jumelle

Réuni en assemblée générale le Comité de Jumelage de Chatenoy le Royal continue son chemin sans aucune nouvelle de sa ville jumelle de Béniganim, province de Valencia en Espagne et ce malgré différents contacts par courrier, de la part du Comité mais aussi de la Municipalité châtenoyenne au regard de la Convention de jumelage signée entre les deux villes en juillet 1990. Autre temps mais aussi autres élus espagnols lesquels ne prennent même pas soin de répondre aux courriers semble-t-il.

Un comité actif

Cela n’empêche pas l’équipe présidée par Philippe Martin de continuer à faire vivre le Comité, avec toujours un espoir de reprise de relations avec Béniganim. Pour cela les activités continuent de fonctionner sous la houlette du Comité :

les cours d’espagnol dispensés par un professeur, Philippe Romero, à celles et ceux de la commune mais aussi du Grand Chalon qui veulent découvrir et approfondir la langue espagnole. Nous reviendrons prochainement dans le détail sur le fonctionnement de ces cours.

L’organisation du Marché de Noël, sous la responsabilité reconnue de Françoise Reynaud. Un Marché qui a lieu ce prochain Week-end des 2 et 3 décembre 2023, en collaboration avec le Tir Sportif, à la salle des fêtes de Chatenoy le Royal.

L’aide aux classes du Collège Louis Aragon afin de financer des voyages scolaires en liaison avec les professeurs organisateurs et la Principale du collège Christina Oliveira, membre du Conseil d’administration du Jumelage.

Présence également au Forum des associations. L’occasion pour le Comité de jumelage de montrer son existence active au public et de recevoir des inscriptions pour les cours d’espagnol.

Une saine gestion financière

Financièrement le Comité a une situation budgétaire saine sur une base annuelle actuelle de 12000€ de fonctionnement, alimentée par les adhésions des membres au nombre d’une trentaine, la cotisation étant de 10€ pour l’année, mais aussi par les cotisations versées par les élèves pour les cours et permettant de payer le professeur sans oublier le résultat du Marché de Noël lié à la participation des exposants. A noter que le Comité de Jumelage ne demande aucune subvention municipale ou autre.

Pour cette assemblée statutaire on notait la présence du maire de Chatenoy le Royal, Vincent Bergeret, accompagné de Roland Bertin, 1er adjoint et Marie Thérèse Boissot et Jeanne Marie Martin, adjointes ainsi que Yvonne Le Floch, présidente du Tir Sportif; Daniel Rebillard, président de l’Office Municipal des Sports, membre de doit du Conseil d’Administration.

Il a appartenu au Maire de conclure cette assemblée générale : « Je ne peux que vous dire merci pour ce que vous faites pour votre engagement pour les autres. Bien sur avec le regret de n’avoir aucune réponse de la ville Jumelle. Mais cela vous fait garder une bonne humeur pour réaliser les autres activités, surtout au regard du marché de Noël qui fait partie des manifestations importantes pour la commune. »

Le verre de l’Amitié a bien évidemment clos cette assemblée générale 2023.

JC Reynaud