Le multi-dépistages, l'excellente initiative portée par le Grand Chalon

L'initiative portée par le service Santé et Handicap du Grand Chalon visait dans un premier chef tous les habitants du Grand Chalon âgés de plus de 50 ans et plutôt éloignés des parcours de santé. Plus d'une centaine de personnes ont répondu à l'initiative et un grand nombre d'entre eux cochaient toutes les cases. Mieux encore, en présence du personnel de la CPAM, c'est un travail méticuleux qui a été mis en place pour celles et ceux qui ne disposent plus de médecin traitant. Un travail de maillage territorial permettant de faire le lien entre l'éventuel patient et le professionnel de santé.

Un parcours a été mis en place dans les locaux de la Maison des associations, rondement mené. Un parcours permettant un "check-up" complet associant infirmiers, médecins généralistes, gynécologue, dermatologue en lien avec les établissements de santé chalonnais, qui en amont avaient déjà bloqué des créneaux pour des consultations complémentaires. Ainsi en l'espace de quelques heures, ce sont plus d'une vingtaine de mammographie enregistrées pour des femmes trés éloignées des services de soins.

Une très belle opération dont on espère voir d'autres déclinaisons sur le territoire en partenariat avec le CRCDC (Centre Régional de Coordination de Dépistages des Cancers), Assurance maladie, CEGIDD (Centre Gratuits d’Information, de Dépistage et de Diagnostic), Centre de Santé Infirmier du Chalonnais, ISBA, Imagerie médicale du Val de Saône, Centre hospitalier William Morey, Espace santé Boucicaut, laboratoires UNILABS Biolab et Cypath, Office Municipal des Sports, Mission Locale, et les associations CLEFS 71, PEL’MEL, CICFM.

Laurent Guillaumé