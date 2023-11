Vers des élections municipales anticipées à Givry ? Sébastien Ragot et 13 élus municipaux mettent les choses au clair

"Nous avons été informés de la volonté des deux groupes minoritaires au sein du Conseil municipal de se réunir pour présenter leur démission afin de tenter de provoquer des élections municipales anticipées. La majorité, qui représente la majorité absolue, déplore cete manœuvre peu démocratique destinée à bloquer l’action municipale.

Les sujets qui cristallisent les oppositions sont la rénovation de l’école Lucie Aubrac et le projet qui l’accompagne de réaliser une chaufferie bois écologique et économique, auxquels il serait refusé d’accorder les moyens nécessaires. Ces projets étaient pourtant au cœur de nos engagements électoraux, ils sont construits en concertation avec les équipes scolaires et périscolaires et sont tournés vers l’avenir. Ils doivent de plus bénéficier d’un niveau très appréciable de subventions (entre 60% et 80%).

La majorité municipale est déterminée à poursuivre son action au service des givrotins et de notre commune dans le respect des valeurs de rassemblement, de transparence et de rejet des extrêmes qui ont toujours été les siennes. Elle est déterminée à poursuivre, en concertation avec l’agglomération et dans le respect de la légalité, les actions dont Givry a besoin pour préserver durablement son attractivité et sa qualité de vie.

Sébastien RAGOT | Maire de Givry, Vice-président du Grand-Chalon en charge de l’enseignement supérieur

Magali BARRAUT | Premier adjoint, en charge de l'administration générale, de l'enfance, de la jeunesse et de l'éducation

Rémi CORDONNIER | Adjoint en charge de la vie économique, de la communication et du numérique

Aurélie ZIMMERMANN | Adjoint en charge de la culture, des sports et de l'animation

Baptiste NUGUES | Conseiller délégué en charge de l’urbanisme et de la réglementation

Florent HUARD | Conseiller délégué en charge des finances, des marchés publics et de la gouvernance

Jean-Pierre THUOT | Conseiller délégué en charge des bâtiments, du patrimoine, des voiries et des mobilités

Marie-Thérèse DESCHAINTRES | Conseiller municipal Martin DUCRET | Conseiller municipal

Jean-Pascal LEBRAT | Conseiller municipal

Sandrine PUISSANT-OBRIOT | Conseiller municipal Laurent FRAY | Conseiller municipal

Sandrine LEYDIER | Conseiller municipal Thomas VACHER | Conseiller municipal