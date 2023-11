L’Eté Créateur a pris ses quartiers d’hiver rue aux Fèvres à Chalon-sur-Saône

C’était une ouverture attendue, c’est chose faite ! L’Ete Créateur prend ses quartiers d’hiver au 70, rue au Fèvres avec 16 créateurs à l’ affiche. Les 4 organisatrices, Blandine Senneville, Sabine Prévotat, Céline David et Sophie Razzano, ne peuvent qu’être satisfaites de l’ouverture de cette boutique éphémère en plein coeur des rues piétonnes et qui propose un grand choix de cadeaux artisanaux à offrir ou à s’offrir pour les fêtes de fin d’année.

La boutique est ouverte jusqu’au 24 décembre, du mardi au samedi de 10h à 19h et les dimanches 10, 17 et 24 décembre de 10h à 17h. Elle accueille les créations de Bouzicoud (chaussons cuir), Géozome 71 (décoration bois), Luce Lucette (décoration tissu), Chambre 12 (broderie), Myl'M mosaïque, B. SennEVille (maroquinerie), Valérie Brasme (vêtements, création), P'tite Lune ( bijoux verre recyclé), Céline David (potière), Deirdre Maine ( bijoux verre), Strega Della Veda (cosmétiques), Amoa ( savons et cosmétiques), Terres en mirande (céramiques), AIME designer textile (créations lumineuses et tressées), Agnès fil (décorations en porcelaine), Caloucha (décorations et personnages).

SBR