Handball. Nationale 3 Masculine - Poule 6 : Les Bleus et Blancs renouent avec la victoire en s'imposant face aux Chevignois (37-23)

Les hommes d'Audrey Col s'éloignent un peu plus de la zone de relégation en s'imposant face à la seule autre équipe bourguignonne du championnat, Chevigny-Saint-Sauveur Handball, sur le score de 37 à 23. Plus de détails avec Info Chalon.

L'ASHBCC affrontait samedi soir Chevigny-Saint-Sauveur, la lanterne rouge du classement, pour le seul derby 100% bourguignon du championnat, pour le compte de la 10ème journée.

Les hommes d'Audrey Col qui commençaient sur le parquet Mohammed Amine Boukraiem dans les buts, Maxence Lachaux, Eddy Bahri, Eloy Grandin, Thomas Descour, Alexandre Rabanete et Shahyn Abich, débutaient fort avec un 4-0 à la 5ème minute.

Galvanisés par le fidèle public du chaudron de la Maison des Sports, Eloy Guerin (6 buts) et Lachaux (7 buts) ont scoré les premiers.

Le gardien de but chalonnais était particulièrement étincelant en 1ère période, avec 11 arrêts à son actif, et nos Bleus et Blancs menaient 6-1 à la 7ème minute, moment que choisit Romain Begin, le coach chevignois, posait déjà un temps mort.

Bien connu de la Maison des Sports, parce qu'il a longtemps fait le bonheur du CL Marsannay en Nationale 2, l'entraineur joueur n'a joué aucun match, suite à une rupture des ligaments croisés dès la préparation de début de saison. D'ailleurs, la raison pour laquelle les Rouges et Noirs avaient une équipe expérimentée, est parce que ce dernier a amené dans ses valises un certain nombre d'anciens de Marsannay-la-Côte.

Malgré leur indéniable expérience, les Chevignois n'ont rien pu faire face à la fougue de la jeunesse chalonnaise. Thomas Descour a retrouvé son efficacité perdue la semaine dernière avec 10 buts mais les locaux ont malgré tout été brouillons en attaque.

Au temps mort posé par Audrey Col à la 18ème minute, les locaux menaient 10 à 4.

Ensuite Shahyn Abich pour l'ASHBCC et Alexandre Lepaul pour les Rouges et Noirs prenaient deux minutes d'exclusion et les Bleus et Blancs déroulaient tranquillement jusqu'à la mi-temps 16 à 8 avec des buts de Alexandre Rabanete (4 buts) et Karl Cialone (7 buts).

En seconde période, les Chalonnais ont «géré», manquant parfois d'application, voire de sérieux à des moments où ils auraient pu (ils auraient dû) «tuer» le match. Il faudra noter les bonnes relances de nos deux gardiens, Tom Tissier, faisant une très bonne rentrée dans cette deuxième mi-temps, dans le sillage des deux buts de son compère Mohammed Amine Boukraiem depuis ses buts et le but de Lilian Falmet à son aile.

Petit à petit, les Chevignois ont baissé pavillon, malgré les 10 arrêts de son gardien de but, Alexandre Neugnot.

Au final, l'ASHBCC l'emportait pour son dernier match à domicile de l'année, sur le score de 37 à 23.

Bien que satisfaits par le résultat qui clôt 2023 sur une bonne note, le coach Audrey Col et son adjoint, Samy Taj, notaient toutefois le manque d'application de tout au long du match.

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati