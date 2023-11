34ème édition du Marché de Noël de Saint Rémy organisé par le comité de jumelage.

Noël approche à grands pas et c’est le moment propice pour se rendre dans les marchés de Noël afin de faire quelques achats pour offrir ou tout simplement pour soi-même.

Ce dimanche 26 novembre, Sébastien Martin, président du comité de jumelage de St Rémy avec Ottweiler en Allemagne, a ouvert officiellement le marché de Noël en présence de Florence Plissonnier maire de la commune, des élus, de membres des associations San rémoises, des exposants.

Dans son discours, il n’a pas manqué de remercier la municipalité et les artisans, créateurs, … et il a rappelé l’importance de ce marché, tant sur le plan du commerce local que sur le plan humain par le nombre d’exposants présents ce dimanche. « Cela fait 42 ans cette année que le Comité existe et que l’on échange avec nos amis allemands ; en 2024, nous les recevrons les 27 et 28 avril. Ce sera une première, nous les recevrons conjointement avec l’Harmonie, je remercie d’ailleurs le président Laurent Bonnin de sa présence. D’habitude les rencontres se font le 1er mai et il n’est pas possible pour l’Harmonie d’être disponible... ».

Il a passé la parole à madame le maire : « Ce marché est encore un vrai succès, le choix est très varié, je vous dis bravo pour l’organisation… »

Au détour des allées, les visiteurs ont pu découvrir les stands de vente de miel, saucissons, saumon fumé, biscuits…

Dans le hall, celui de l’Amitié Franco-Québécoise proposait bières, alcools, gâteaux, et le fameux sirop d’érable.

D’autres stands tenus par des habitués des marchés comme celui de Sabine et ses bijoux, celui de Lydie Philippon de Chapeauélé-gants et bien d’autres…

Il y en avait pour tous les goûts, pour les grands comme pour les petits.

Rien ne se perd, tout se transforme en sacs, en trousses chez Aurélie,

de même que chez Valérie.

Pour ne pas oublier, en ces périodes de fêtes, celles et ceux qui ont besoin d'aide, l'association "Toujours Femme" était présente ce dimanche 26 novembre.

Une belle réussite pour le comité de jumelage et l’ensemble de ses membres qui se sont démenés pour cette journée.

