Le Moulin à café & boutique incontournable du café & du thé, Place Saint Vincent & son nouveau coin dégustation, Rue du Blé !

Une torréfaction artisanale qui favorise les circuits vertueux et prends soin de ses clients en leur proposant des cafés éthiques à prix juste, tout en respectant les valeurs du produit et de ses producteurs.

Suite à la reprise du « Moulin à café » en 2014, Xavier PERROUX a dédié sa passion aux services de ses clients en apportant sa petite touche personnelle lors de la création de ses profils de torréfaction. Depuis juin 2023, Pierre a rejoint l’équipe en tant que Torréfacteur-Barista afin d’épauler Xavier ; autant à la torréfaction que dans le coin dégustation.

Ils pourront ainsi vous proposer des cafés pures origines lors de votre visite à la boutique, située 1 Place Saint Vincent à Chalon sur Saône. Vous trouverez également un très grand choix de thés et tisanes, ainsi qu’une large gamme d’accessoires. En fonction du type de cafetière que vous possédez, ils vous proposeront à la demande, du café en grains ou moulu. Les cafés qui vous sont proposés, sont sourcés, d’après leur qualité, leur traçabilité et produits par une agriculture durable qui favorise la biodiversité, tout en certifiant une bonne rémunération aux producteurs.

Dans cette boutique authentique située dans le quartier historique, vous retrouverez également aux côtés de Xavier ; Claire, Mélissa et Mégane qui composent désormais l’équipe de choc de ce magasin. Ils vous proposeront plus du café, une très grande sélection de thés et d’infusions, de deux grandes marques françaises réputées : Dammann Frères et Kusmi Tea. Ces thés et infusions sont accessibles en vrac, en boite ou en infusettes.

L’un des principaux atouts de cette boutique est le conseil sur les différents produits ainsi que le savoir-faire de Xavier qui possède l’art d’une torréfaction artisanale hors du commun, pour transformer le produit brut, le sublimer et vous guider dans le choix sur une vingtaine de cafés d’exceptions d’origine variée, assemblages ou cafés aromatisés.

Après le développement de l’activité durant 9 ans, l’équipe du Moulin à Café se lance un nouveau défi et concrétise un objectif qui leur tenait à cœur : l’ouverture d’un coin dégustation ! Le tout 1er coffee shop chalonnais situé 8 rue du Blé. Il s’agit d’un espace dédié principalement à l’univers du café décliné sous plusieurs recettes, mais vous aurez également le choix de savourer différents thés & tisanes, chocolats chauds, limonades artisanales et le tout dans une ambiance cosy et chaleureuse, accompagné de snacking sucré et salé.

C’est en cette fin novembre, après plusieurs mois de travaux, que « HAÏKA Coffee House » à ouvert ses portes pour proposer les cafés torréfiés du Moulin à la dégustation. C’est donc au côté de Pierre et Romain, le duo de Barista, que vous pourrez découvrir une déclinaison de méthode de dégustation sur des cafés provenant de pays différents, et avec des profils aromatiques distincts pour ravir toutes les papilles. Le but de ce coin dégustation est de faire découvrir au client, les différentes méthodes d’extractions afin d’apprécier tous les arômes de cet or noir en tasse.

Enfin, le Moulin à Café vous propose pour les fêtes de fin d’année de nombreuses idées cadeaux, coffrets, corbeilles garnies, cadeaux d’entreprise et collectivité ainsi que de nombreux accessoires autour des univers du café et du thé.

Le Moulin à Café est ouvert le mardi, mercredi, jeudi et samedi de 9h30 à 19h00, le vendredi de 9h00 à 19h00 et le dimanche de 9 h à 12 h 30 (fermé le lundi). Renseignements : Tél au 09 53 36 88 51. Mail : moulin.cafe71@yahoo.com

Site Web (pour les commandes en ligne) :www.boutique-du-torrefacteur.com

Facebook :https://www.facebook.com/Le.Moulin.a.Cafe71100 ,

Instagram : moulin_a_cafe

HAÏKA Coffee House est ouvert du mardi au samedi, de 8h00 à 17h30.

Mail : haika.coffeehouse@gmail.com

Facebook : HAÏKA Coffee House | Chalon-sur-Saône

Instagram : https://www.instagram.com/haikacoffeehouse/

