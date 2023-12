‘De Base Chausseur’, découvrez des chaussures et de la maroquinerie haut de gamme!

Du 39 au 48, chaussez vos pieds de la meilleure façon qui soit, avec bien-être et élégance !

Situé dans les anciens locaux de la libraire ‘l’Antre des Bulles’, 6 rue au change à Chalon-sur-Saône, le très beau magasin à l’enseigne ‘De Base Chausseur’ vous propose toute une gamme de chaussures et de la maroquinerie haut de gamme!

Dans cette jolie boutique, à l’ambiance feutrée, découvrez sa collection automne / hiver, des chaussures haut de gamme de différentes marques ainsi que de nombreux accessoires de la marque Mac Douglas indispensables pour compléter son style (gants, portes-feuilles, sacoches, ceintures...).

Des marques françaises, portugaises et italiennes qui privilégient les matières confortables et tendance, tout en apportant une grande attention à la qualité et au détail.

Sur place, Jean-Luc saura vous conseiller sur le meilleur choix possible et les dernières nouveautés.

Le magasin ‘De Base Chausseur’ situé 6 rue au change à Chalon-sur-Saône est ouvert du mardi au samedi de 9 heures 30 à 12 heures et de 14 heures à 19 heures.

Publirédactionel