Le JDA Tour à la Maison des Sports

Un incroyable moment d'échange pour les jeunes Chalonnaises qui ont eu la chance d'être accompagnées durant leur entrainement à la Maison des Sports, ce mecredi 29 novembre.

Des filles étaient très à l'écoute et pleine de bonne volonté.

Un moment de partage entre le monde amateur et professionnel prolongé durant un pot de l'amitié. L'occasion pour les U18 Féminine d'obtenir un poster et d'acheter le maillot de la JDA Handball pour les faire dédicacer par l'entraineur Christophe Mazel et les deux joueuses présentes lors de ce JDA Tour, Sarah Valero et Kristy Zimmerman.

Étaient également présents Dominique Melin, la vice-présidente du Grand Chalon en charge des sports, Jean-Luc Durand, le vice-président de l'Office municipal du Sport (OMS) de Chalon-sur-Saône, et Franck Barat, le président de l'ESF.

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati