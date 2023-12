Le coup de gueule d'Hervé... qui appelle à autre pont pour enjamber la Saône

"Je viens soutenir le coup de gueule de Didier du 18 novembre pour la circulation au niveau du rond point des Orlans entre St Marcel et Chalon,et aussi le pont de Bourgogne qui est saturé.



Cela ne doit plus continuer, c'est un ras le bol, on ne peux plus prévoir d’être à l’heure pour nos rdv ,ou notre travail !

C’est insupportable !!!!!



Les élus s’en moquent ils ne prennent jamais cette direction et ne voient rien !!!

Il faut trouver une solution messieurs les élus et débloquer des fonds pour un autre pont !



Cela ne peut vraiment plus durer !

Marre !!! marre !!! marre !!!!



C’est un axe principal avec bus de ville, bus scolaire ,des camions sans cesse, c’est infernal !



Mr Martin que faites vous ????

Où est le Grand Chalon ????

Réveillez vous !!!!!



Ça devient urgent !!!! Il va finir par y avoir des incivilités tellement les gens n’en peuvent plus …



Automobilistes qui utilisez ce passage rejoignez nous dans cette action,vous aussi poussez un coup de gueule !



Hervé