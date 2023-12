AVIS DE DECES - Madame Gilberte BADET née KESEL

LANS - SAINT-DÉSERT



Thierry et Evelyne,

son fils et son amie ;

Adeline et Nicolas, Ludivine,

ses petites-filles et

leur maman Catherine ;

Louisa, son arrière-petite-fille ;

Colette Dubois, sa sœur ;

et toute la famille,

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Gilberte BADET

née KESEL

survenu à l'âge de 84 ans.

Ses obsèques auront lieu mercredi 6 décembre, à 9h15, en la salle de cérémonie du crématorium de Crissey.

Gilberte repose à la chambre funéraire de l'Abergement-sainte-Colombe.

La famille remercie toutes les personnes qui prennent part à sa peine.

Une pensée pour

Louis

son époux,

décédé en 2017

Eric

son fils,

décédé en 2014.