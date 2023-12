Succès de la 41ème édition de la bourse aux vélos d’occasion au Parc des Expositions à Chalon-sur-Saône

Organisé sur trois jours, les 1, 2 et 3 décembre, au Parc des Expositions, à Chalon-sur-Saône, la ‘Bourse aux Vélos d’Occasions’, qui propose environ 1 000 vélos de tous les types ainsi que des pièces détachées, connait un véritable succès.

Info-chalon est passé aux alentours de 11 heures, samedi, pour constater la grosse affluence familiale autour de l’événement !

Le président du club du Vélo Sport Chalonnais, Bernard Mazoyer (dit Sam) confiait à info-chalon.com : « Cet événement de la bourse aux vélos d’occasion, c’est vraiment la grande manifestation de notre club et c’est devenu au fil des années une référence nationale. Le Vélo Sport Chalonnais organise, depuis 41 ans, cette bourse aux vélos d’occasion et nous avons des gens maintenant qui viennent de toute la France pour nous amener des vélos, notamment des gros déposants qui sont des professionnels de ces manifestations et qui viennent nous amener tous les ans de 20 à 50 vélos. Ils viennent de Strasbourg, du nord de la France, du midi. Ensuite, nous avons tous les particuliers de la région qui nous apportent leur vélo. Aujourd’hui par exemple nous avons sur le site presque 1 000 vélos qui sont à acheter et généralement à chaque bourse aux vélos, on en vend entre 50 et 70%. Le reste, les gens viennent récupérer leur vélo le dimanche matin. Par exemple si le vélo est vendu avant le dimanche matin on leur donne l’argent si le vélo n’est pas vendu, ils repartent avec leur vélo ! C’est événement, c’est une très grosse organisation car on a entre autre Marc Trouillet qui est responsable de la bourse aux vélos avec Geneviève, Gisèle avec Fred et ils s’y prennent 6 mois à l’avance pour assurer le succès de cet événement. Ensuite pour le jour J, nous avons les 130 membres du club qui sont présents, certaine fois avec leur conjoint pour donner un coup de main ; un événement qui commence dès le jeudi avec la préparation du Parc jusqu’au dimanche ! ».

Lors de cet événement, on notait la présence Françoise Vaillant, Conseillère Départemental, de Dominique Melin, Vice-présidente en charge des sports, de Gilles Platret, Maire de Chalon-sur-Saône, de Philippe Finas, 9e adjoint en charge des sports, , Pierre Carlot, Conseiller Municipal, Délégué aux relations avec les bénévoles associatifs, de Bruno Rochette, Conseiller Municipal, Délégué aux relations avec les bénévoles associatifs et aux sports, de Véronique Avon, conseillère Municipale, Déléguée à l’animation commerciale, de Monique Brédoire, Conseillère Municipale, Chargée de Mission, du développement des actions pour le bien-être animal en milieu urbain de Jean Luc Durand Vice-président de l’O.M.S,

J.P.B