Stage régional pour le club de lutte de Champforgeuil

Samedi, c'est au gymnase "Steeve et Christophe Guénot", à Champforgeuil que le club local a organisé un rassemblement régional.

Les clubs de Torcy, Montceau-les-mines, Besançon et Louhans ont répondu présent.

Le matin, Vincent Robin a validé les passages de grade des lutteurs du club et d'autres clubs voisins.

L'après-midi était consacré aux jeunes lutteurs de 5 ans à 13 ans. Après un entraînement de 1H30, encadré par les meilleurs entraîneurs régionaux, les jeunes lutteurs ont tous participé à un tournoi amical en effectuant chacun 3 combats arbitrés.

En fin d'après-midi, un goûter a été offert à tous les enfants par le club de Champforgeuil.