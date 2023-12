Le vibrant appel des Gadz'arts de Cluny à Chalon en faveur d'une action citoyenne

"Apporter notre savoir-faire technologique au profit de la cause des restos du coeur", c'est le message lancé par Jonas, Gadz'arts de Cluny, devant le public réuni pour la 14e édition des rencontres des entrepreneurs de Saône et Loire. En ligne de mire des ingénieurs, la volonté de traiter le pain dur, "sachant qu'il y a 150 000 tonnes jetées". L'idée étant de travailler un process de production permettant de transformer le pain dur en une farine exploitable. "On a besoin pour faire démarrer le camion" s'appuyant sur la fameuse histoire du premier camion de l'Abbé Pierre qui démarrait en descente. Un message qui aura sans été entendu... et d'autant plus percutant en présence de Patrick Martin, Président du MEDEF national, dont le grand-père avait fait ses armes lui-même à Cluny dans le même établissement.

L.G