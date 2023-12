Avant leur premier concert de la saison les musiciens de Mandol’in Echo font le point…

« Faire de la musique, vivre la musique, enseigner la musique est votre leitmotiv. Bravo à toutes et à tous pour votre engagement ». Des paroles d’encouragement prononcées par Eliette Gien, vice-présidente, représentant Steve Paczek, président de la Fédération Musicale de Saône-et-Loire - Confédération Musicale de France - Saône-et-Loire (CMF 71), lors de l’assemblée générale de Mandol’in Echo. Laquelle s’est tenue à la salle municipale Claudius-Gazelle sous la présidence de Josiane Blavier ce samedi 18 novembre.

Une journée bien remplie pour les onze musiciens composant désormais l’ensemble à plectres chalonnais, qui ont joué les prolongations, après cinq heures de répétition intenses en vue d’être au top pour le prochain grand rendez-vous : le concert de fin d’année avec la chorale De Si De La dimanche 10 décembre à 16 heures au Studio 70.

Une année chargée

Après avoir vivement remercié la municipalité pour la mise à disposition des salles ainsi que pour l’aide financière et logistique apportée et après avoir souligné les bonnes relations entretenues avec les différentes instances (Union des Sociétés Musicales et Chorales, Fédération Musicale de Saône-et-Loire - Confédération Musicale de France - Saône-et-Loire…), Josiane Blavier est revenue sur les temps forts de l’année écoulée. Et plus particulièrement les concerts donnés le 18 septembre 2022 en l’église de Martailly-les-Brancion à l’occasion des Journées européennes du patrimoine, le 5 mars 2023 en l’Hôtel de Vogüe à Dijon puis le 18 mars 2023 au Cellier de Clairvaux toujours à Dijon dans le cadre du festival Italiart, le 16 avril 2023 à la salle des congrès de la Maison des Syndicats de Chalon et enfin le 25 juin 2023 en l’église-forteresse de la cité médiévale, lors du traditionnel Printemps de Pérouges, dans l’Ain.

Des arrivées

Une année marquée aussi par les arrivées au sein du groupe de trois nouveaux musiciens : Fanny, luthière au pupitre des guitares, Fatima, également guitariste recrutée lors du festival Italiart 2023, et Vladimir, mandoliniste, originaire d’Autun. Permettant ainsi un rajeunissement de l’effectif, qui était l’une des préoccupations majeures de la présidente Josiane Blavier.

L’assemblée générale a été l’occasion pour le directeur musical Rafael Hernandez-Duarte de faire part de sa satisfaction quant au travail accompli par les instrumentistes, mettant en avant leur implication et leur volonté d’apprendre et de se perfectionner. Appelée à prendre la parole, Eliette Gien a aussi rappelé que la CMF 71 était la seule fédération qui allie enseignement artistique et pratique en amateur, avant de souhaiter à Mandol’in Echo « une belle envolée musicale » dans les mois qui viennent.

Les prochains rendez-vous

Plusieurs temps forts sont en effet d’ores et déjà au programme ou à l’étude. Outre le rendez-vous du 10 décembre 2023, on peut citer le concert de printemps le 14 avril 2024 à la salle des congrès de la Maison des Syndicats de Chalon, un concert le 9 juin 2024 en l’église romane à l’invitation des Amis de Saint-Martin de Laives et dans un avenir plus lointain la célébration du 10e anniversaire de la création de l’orchestre à plectres et une nouvelle participation au festival dijonnais Italiart.

Gabriel-Henri THEULOT

Photo d’archives