L’équipe du festival ‘Chalon Dans la Rue’ vous informe des Prochains ‘Bruits de la rue’ #14 ‘Radio Banane’ le 6, 8 et 9 décembre.

Le communiqué

Le camion de Radio Banane fait une halte à Chalon-sur-Saône pour 3 dates et 3 lieux. La compagnie la Méandre et Chalon dans la rue vous invitent à la sortie de résidence jeune public de Radio Banane, l'histoire de 2 animaux réalisant la meilleure émission radio de tous les temps.



Radio Banane, adapté du livre de Clémentine Mélois et Rudy Spiesser, est le récit d'un toucan et d'un singe perdus dans la jungle et se retrouvant aux commandes de la radio d'une vieille carcasse d'avion. De façon totalement incongrue, les 2 personnages réalisent une émission hors du commun et provoquent un phénomène planétaire ! Ce spectacle (en cours de création) sera accompagné d'ateliers liés à l'univers de la jungle et d'un plateau radio pour et avec les enfants ! A leur tour, qui sait, d'imaginer la nouvelle émission radio de tous les temps !

Spectacles suivis d’ateliers autour de l’univers de Radio Banane (confection de biscuits de la jungle avec La Meulière, lecture du livre…), d’un goûter et d'un plateau radio des enfants, avec Radio Prévert ou l'Association Unis-cité.

• 6 décembre - Quartier des Charreaux, rendez-vous devant la salle des fêtes

• 8 décembre - Quartier du Stade Ecole Liberté Egalité Fraternité (scolaires)

• 9 décembre - Quartier des Prés Saint-Jean, rendez-vous devant la bibliothèque

Horaires : de 14h à 17h30