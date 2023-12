AVIS DE DECES - Madame Evelyne CHARNOIS née MOIROUX

CHALON-SUR-SAÔNE



Henri, son époux ;

Karine (†),

Delphine et Frédérick,

Marie-Ange et Loïc,

Bénédicte (†),

ses filles ;

Antoine, Manon, Jeanne-Marie, Paul, Baptiste et Ninon,

ses petits-enfants ;

ses frères, sa sœur (†) et ses belles-sœurs ;

ainsi que toute la famille,

ont la peine de vous faire part du décès de

Madame Evelyne CHARNOIS

née MOIROUX

dite « Linette »

survenu le 2 décembre 2023,

à l'âge de 75 ans.

La cérémonie religieuse aura lieu le samedi 9 décembre 2023 à 14h30, en l'église de Saint-Jean-des-vignes à Chalon-sur-Saône.

Ni fleurs, ni plaques, des dons au profit de la Maladie d'Alzheïmer.

La famille remercie l'ensemble du personnel de l'EHPAD Nicole Limoges de Ciel, pour leur gentillesse et leur dévouement lors de l'accompagnement d'Evelyne.

Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.