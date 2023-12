Hommage aux morts pour la France de la guerre d'Algérie et des combats du Maroc et de la Tunisie à Chalon-sur-Saône

La Journée nationale d’hommage aux morts pour la France de la Guerre d'Algérie et des combats du Maroc et de la Tunisie a été célébrée ce mardi 5 décembre à Chalon-sur-Saône. Un hommage annuel que rend la Ville aux deux millions d'hommes qui se sont battus en Algérie, en Tunisie et au Maroc, dont 70 000 ont été blessés, et aux plus de 25 000 qui ont laissé la vie sur cette terre d'Afrique du Nord. Plus de détails avec Info Chalon.