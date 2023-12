Orange - L'accès aux boites mails toujours très compliqué ce mercredi matin

Un temps durant, Orange a communiqué sur son portail ce mardi soir pour expliquer en trois lignes, la situation technique à laquelle sont confrontés les abonnés et notamment les abonnés professionnels. Si dans la nuit, les nombreux messages ont pu être téléchargés, ce mercredi matin, Orange est à nouveau en rade, que vous soyez professionnels ou privé. Une situation qui touche toute la France de manière totalement aléatoire selon les témoignages recueillis par info-chalon.com. Contacté le service technique d'Orange assure que le retour à la normale est prévu dans la journée... au plus tard dans la soirée ! Des propos similaires à ceux tenus ce mardi !

Pas la peine donc de vous exciter à procéder à des nettoyages de vos disques, de vos messageries, il suffit d'attendre qu'Orange soit opérationnel.

Pour autant, on réitère nos propos de la veille et on adresse un coup de gueule au service commercial et communication d'Orange, incapables de faire la lumière sur la situation, pour à minima informer leurs abonnés.

L.G