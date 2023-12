Inauguration du chantier éducatif «Forêt Urbaine 2023» à Chalon-sur-Saône

L'OPAC Saône-et-Loire a inauguré, ce mercredi 6 décembre 2023, une nouvelle forêt urbaine, située au Parc des Aubépins, Rue Jules Renard, à Chalon-sur-Saône, en partenariat avec la Sauvegarde 71, l'Unité éducative d'activités de jour de la Protection de la Jeunesse, l'association Emplois Services ainsi que le service Espaces Verts de l'agence OPAC de Chalon-sur-Saône.

Une inauguration qui a eu lieu en présence de Gilles Platret, le maire de Chalon-sur-Saône, de Louis Margueritte, le député de la 5ème circonscription de Saône-et-Loire, d'Annie Lombard, la vice-présidente du Grand Chalon en charge de la politique de la Ville, des solidarités, de l'emploi, de l'insertion et de la santé, d'Évelyne Lefebvre, l'adjointe au maire en charge des Espaces Verts et du développement durable, de Jean-Michel Morandière, l'adjoint au maire en charge de la Jeunesse et de la vie des quartiers, d'Isabel Paulo, la conseillère municipale déléguée aux actions en direction des jeunes, et Lionel Duparay, le président de l'OPAC Saône-et-Loire, pour ne citer qu'eux.

Le chantier éducatif s'est déroulé du 27 novembre au 6 décembre, au Parc des Aubépins, derrière le 25 rue Jules Renard, à Chalon-sur-Saône. Malgré une météo peu clémente, 10 jeunes de 16 à 25ans ont participé activement et avec détermination à la plantation de 800 végétaux, représentant ainsi 200 m² de micro-forêt.

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati