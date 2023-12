Le forum CPGE du lycée Niepce-Balleure se déroule ce vendredi après-midi

Ce forum a pour objectif de démystifier les classes prépa et inciter les futurs bacheliers de la voie générale à en intégrer une à proximité de chez eux. La CPGE du lycée Niépce-Balleure dispense des enseignements de grandes qualités et, chaques années, les étudiants intègrent des écoles prestigieuses. Les élèves qui veulent intégrer l'école d'Ingénieurs des ARTS et METIERS seront préparés idéalement puisque la banque de concours PT offre le plus grand nombre de places (25% des places au concours) pour cette école.

Tous les élèves de terminale générale avec un couplage de spécialités Maths + Phys-Chim ou Sciences de l'ingénieur ou NSI ou SVT du bassin chalonnais ainsi que leurs parents sont invités à découvrir cette possibilité d'orientation Post Bac pour devenir ingénieur.

Près de vingt écoles d'ingénieur sont invitées : ENSAM Cluny, ESTP Paris, Centrale Supélec, Centrale Marseille, ISAT Nevers, INSA Lyon et Strasbourg, Ecole des Mines Alès, ENSMM Besançon, ECAM Lyon et Strasbourg, ENSI Bourges, ESIGELEC, ENS Rennes, ENI Metz, ESIREM Dijon, INP Grenoble, POLYTECH Orléans- Grenoble-Lille-Nancy, ELISA Aérospace Bordeaux, UTBM, ENSISA.

A 18h30, les enseignants de classe prépa présenteront les CPGE et leur fonctionnement, les anciens élèves pourront parler de leur expérience et répondre aux questions. Un ingénieur issue de notre CPGE sera également présent pour parler de son expérience.