Adieu l'ami Habib...!

Habib était la gentillesse incarnée. On adorait passer des moments autour d'un café, à papoter de tout et de rien, avec son épouse Sylvie. Que de moments savoureux passés Place de l'Hôtel de ville ou chez Enza lorsque tu attendais que Sylvie termine sa journée. Je ne compte plus nos discussions endiablées sur le handball Club Chalon, la vie municipale chalonnaise et bien sûr ta Tunisie que tu chérissais tant quand on se croisait au hasard des rues... A Sylvie, à tes enfants, toute notre rédaction adresse ses plus chaleureuses condoléances dans ce douloureux moment.

Les obsèques de Habib auront lieu lundi 11 décembre vers 13h00 la Salât à la mosquée de Chalon sur Saône et à 14h00 au carré musulman du cimetière de Crissey.



Veuillez noter que de coutume seules les fleurs en pot seront acceptées.

L.G

Réaction du Hanbdall Club Chalon

C'est le cœur lourd et empli de tristesse que nous apprenons la disparition de Monsieur Habib Taj.

S'il aimait le handball, il a surtout aimé le H'beuk. Toujours présent dans les travées des gymnases ou dans les tribunes de la Maison des Sports avec sa femme Sylvie pour supporter son fils Samy, Habib était aussi et surtout de ces parents extrêmement investis dans la vie de notre club, partageant son temps, sa passion, sa joie de vivre et son énergie.

Président des Jeunes, puis Vice-Président du HBCC, Habib a œuvré pour que les jeunes handballeuses et handballeurs ne manquent de rien. C'était comme ce Grand-Père, ce Papa ou cet Oncle bienveillant qui écoute, unit et réunit pour que tout le monde se sente bien.

Son sourire et sa générosité auront marqué toutes les personnes l'ayant côtoyé durant ces années.

Il nous aura marqué également par sa force et son courage dont il a dû faire preuve durant des années pour faire face à cet adversaire redoutable qu'était sa maladie et qui l'aura finalement emporté ce 06 Décembre.

Par l'ensemble de son bureau directoire, ses dirigeants, bénévoles, licenciés et anciens licenciés, l'ASHBCC remercie, une nouvelle fois, Habib pour son dévouement, son implication et sa passion et tient à présenter ses sincères condoléances à Samy, sa famille et ses amis en leur apportant tout son soutien.

La famille du Hand Chalonnais