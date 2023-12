Mandol’in Echo et De Si de La vous attendent demain au Studio 70

Depuis la rentrée de septembre, les onze musiciens, qui composent actuellement Mandol’in Echo, se retrouvent en répétition chaque samedi sous la baguette de Rafael Hernandez-Duarte, afin de peaufiner un programme axé sur les danses du monde. De La Polka du roi de Charles Trenet et La Polka italienne de Sergueï Rachmaninoff à La Java bleue de Vincent Scotto en passant par la valse de La Veuve joyeuse de Franz Lehar et le French-cancan de Jacques Offenbach, sans oublier le tango avec Ole Guapa d’Arie Maasland et La Milonga Campera de Raul Maldonado, le rag avec Possum and Taters de Charles Hunter, la pavane avec Thoinot Arbeau, le calypso avec Jan Holdstock, la rumba avec Dieter Kreidler, et, cela va de soi pour un orchestre à plectres, quelques tarentelles italiennes…

Petit Garçon…

Dans le cadre de leur concert de fin d’année 2023, Josiane Blavier et ses amis ont souhaité inviter la chorale De Si de La, dont la renommée au fil des ans a largement dépassé les limites du territoire chalonnais. A raison de deux séances hebdomadaires, sous la direction de Diane Raby Gros, les choristes ont, eux aussi, préparé avec le plus grand soin un programme, où l’on retrouve, calendrier oblige, quelques beaux chants de Noël. Citons Le Noël des petits santons d’Hippolyte Ackermans, Noël des enfants du monde de Jean Naty-Boyer, ou encore Dors, Emmanuel de Johannes Brahms. On n’oubliera pas non plus la superbe chanson de Graeme Allwright Petit Garçon, notamment reprise par Nana Mouskouri et Garou.

Entrée : 10 € ; adhérent Union des Sociétés Musicales et Chorales et Confédération Musicale de France: 8 € ; gratuité pour les moins de 12 ans.

Un voyage musical à travers le monde à ne rater sous aucun prétexte… Alors, on vous attend ce dimanche au Studio 70, situé 5 rue de Lyon à Chalon.

Gabriel-Henri THEULOT