Séance Ciné Relax ce samedi avec «Noël Joyeux»

Une nouvelle séance de cinéma inclusive est proposée par l'équipe de Ciné Relax avec la projection de «Noël Joyeux», une comédie avec Franck Dubosc et Emmanuelle Devos où tout ne se passe pas comme prévu, ce samedi 9 décembre 2023 à 14 heures, au Mégarama Chalon, Plus de détails avec Info Chalon.

Les séances Ciné Relax se poursuivent au Mégarama Chalon. Elles ont lieu une fois par mois. Ainsi, ce samedi 9 décembre 2023, à 14 heures, le film «Noël Joyeux», une comédie de Clément Michel avec Franck Dubosc et Emmanuelle Devos dans un réveillon du 24 décembre qui promet d'être aussi explosif qu'inattendu, sera accessible au plus grand nombre.

Des séances à vivre à son rythme

En effet, ces séances sont adaptées à tous. Elles permettent aux personnes porteuses de handicap et sans handicap de vivre le cinéma ensemble, selon leurs besoins : on peut se lever, exprimer ses émotions, sortir et revenir en salle selon son rythme.

L'équipe de bénévoles de Ciné Relax de Chalon-sur-Saône sera présente pour accueillir, guider et accompagner le public.

Un film de Noël qui fait du bien sans être gnangnan

Synopsis : Noël chez les Barand, c'est sacré ! Surtout pour Vincent, le père, qui se fait une joie de voir toute sa famille réunie. Quand ses enfants annulent leur venue au dernier moment, il ne conçoit pas l'idée de passer les fêtes en tête à tête avec sa femme. Il décide donc de se rendre dans une maison de retraite afin de convier une pensionnaire esseulée à venir fêter Noël chez eux. Débarquent alors Monique et sa meilleure amie Jeanne qui vont très vite prendre leurs aises et semer un joyeux bazar… Pour tous les quatre, ce 24 décembre promet d'être aussi explosif qu'inattendu !

Avec Franck Dubosc, Emmanuelle Devos et Danièle Lebrun.

Tarif unique : 6 euros pour tous.

À noter également que les personnes en fauteuil roulant doivent avertir l'équipe de leur venue par mail (fumet.alain@wanadoo.fr ) ou par téléphone au 03.85.46.00.96.

(Crédits photos : © Arnaud Borrel - 2023 Gaumont - TF1 Films Production)

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati