Belle réussite pour les illuminations épervanaises : le retour en images avec Info Chalon

Le retour en images avec Info Chalon.

Et on peut dire qu’il y avait du monde; tant pour le défilé des lampions au coeur du village; qu’à la buvette où le public a pu se restaurer et profiter de cette soirée festive.

Le jeune public a eu la joie de profiter de la présence du père Noël, tandis que les adultes ont pu, eux, faire quelques emplettes auprès des nombreux stands d’artisans et commerçants locaux.

Une soirée qui s’est poursuivie jusqu’à tard dans la soirée dans une ambiance musicale et festive.

Un bilan très positif pour le comité des fêtes épervanais qui remercie vivement le DJ « Denis Sono » pour l’animation, les enfants de l’association « Fit dance » pour leur spectacle de danse, ainsi que l’ensemble du public qui ont fait le déplacement pour assister à leur fête des lumières.

Amandine Cerrone.