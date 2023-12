Téléthon des 5 communes : la pluie n’a pas arrêté les marcheurs et cyclistes courageux ce samedi 9 décembre

Et malgré une météo plus que capricieuse, on peut dire que l’évènement solidaire a été une franche réussite !

À 13h30, une dizaine de cyclistes déterminés a pris le départ de la salle polyvalente de Lans pour pédaler quelques kilomètres. (NDLR : le brevet de 50 km prévu initialement a dû être annulé à cause d’une météo en vigilance orange « pluie et vents violents »).

À 16h30, comme prévu, l’inauguration officielle a eu lieue en présence de Michel Camus et Sylvain Guillemin, coordinateurs départementaux de l’AFM Téléthon, des élus des cinq communes, d’Élisabeth Roblot et Jean-Michel Desmard, Conseillers Départementaux et de Louis Margueritte, député de la 5ème circonscription de Saône et Loire.

Gilles Seinger, responsable de l’organisation de cette 37ème édition et Gilles Desbois, maire de Lans, ont tous deux pris la parole pour saluer l’engagement des bénévoles et organisateurs de cet évènement ainsi que celui des nombreuses associations participantes des 5 communes de la Bresse Chalonnaise.

À 17h30, ce sont les courageux marcheurs qui ont bravé le froid et la pluie pour parcourir la boucle prévue de 7 kilomètres.

Ce bel évènement solidaire s’est poursuivi autour d’un repas jusqu’à tard dans la soirée avec la participation de l’association Arcadanse ainsi que la troupe des Poupoupidous.

Les nombreux participants ont pu déguster les délicieuses lasagnes préparées par le trio de bénévoles : Josie Soulier, Jean-Marc Gautheron et Gilles Desage.

Le bilan de cette belle journée de solidarité aura lieu le 21 décembre prochain.

Pour le téléthon des 5 communes 2024, les Épervanais ont d’ores et déjà annoncé qu’ils seront Terre d’accueil de l’évènement.

Amandine Cerrone.

*Paroisse : entente des communes composée de Lans, Saint-Marcel, Oslon, Épervans et Chatenoy-en-Bresse.