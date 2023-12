TELETHON - Les urnes de collecte confectionnées à Chalon sur Saône

Alors que le Téléthon 2023 s'achève avec plus de 80 millions d'euros de promesses de dons , International Paper se réjouit que ses boîtes en carton ondulé gracieusement fournies à son partenaire l’AFM-Téléthon permettent encore cette année de récolter de nouveaux dons, qui viendront soutenir la recherche et la découverte de traitements innovants pour aider et guérir les personnes souffrant de maladies génétiques neuromusculaires et rares.

Dans l’usine de Chalon-sur-Saône, où ces urnes de collecte ont été produites, les salariés d’International Paper renouvellent déjà leur engagement envers la cause : en lien avec les équipes de l’AFM-Téléthon, ils travaillent à concevoir un nouveau design de ces boîtes pour l’année prochaine. Si elles arboreront toujours les couleurs vives distinctives du Téléthon, il s’agit de renforcer encore leur attractivité pour encourager les dons en chèques et espèces lors des événements de collecte qui se déroulent en France.

Par ailleurs, les collaborateurs d’IP à Chalon-sur-Saône ont souhaité manifester leur solidarité d’une autre manière, en célébrant le thème de cette année “Muscle ton Téléthon” : du 18 au 20 décembre, un challenge sportif interne sera organisé dans l’usine. Les volontaires seront invités à faire du rameur sur deux machines installées à cet effet et chaque kilomètre parcouru viendra abonder un fonds de l’entreprise qui sera versé à l’AFM-Téléthon pour les fêtes de fin d’année. L’objectif que se sont fixées les équipes : réaliser 1 000 km en 48h !

Une façon supplémentaire de témoigner de leur soutien au Téléthon, dont les missions tiennent profondément à cœur des salariés d’International Paper.