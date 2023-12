La Maitrise Chalonnaise St Charles en concert de Noël au Sacré Cœur

Une église pleine à craquer, au point qu’on doive refuser du monde, que demandait de plus le nouveau et talentueux Chef de Chœur, Oussama Mhanna, en accompagnant la mise en place des quelque 140 Pré Maîtrisiens et Maitrisiens ? Il aurait fallu être bien difficile …. Et pourtant, dans son préambule au concert, il fut rappelé toutes les exigences et qualités que nécessite à ce niveau le chant choral pour des enfants et des jeunes inscrits en classes à horaire aménagé voix (classes CHAV) du collège St Dominique et de l’école La Colombière.

Dirigés avec compétence et autorité, les jeunes Maîtrisiens ont donc présenté un programme de chants traditionnels de Noëls parmi lesquels de grands classiques très attendus : Stille Nacht, Hark the angels sing, Entre le bœuf et l’âne Gris, Adeste Fideles, ou Minuit Chrétiens.

Le programme cependant ne négligeait pas l’actualité : les bientôt 20 ans de la sortie du film « les choristes », avec « Vois sur ton chemin » et « cerf-volant », et surtout en rappelant la vocation des Petits Chanteurs d’être porteurs de Paix, en interprétant « Noël des enfants du monde ».

En effet, le programme de cette fin d’après-midi va être emporté, à la fin de cette année 2023, au Congrès international des petits Chanteurs à Rome, auprès du Pape François.

Enfin, le cantique « Les anges dans nos campagnes » a rassemblé à belles voix, sur le refrain, une salle conquise et l’ensemble des choristes, tous étant emportés par la grâce des chants de Noël qui a su, en cette fin d’après-midi réchauffer nos âmes en ces temps troublés et difficiles.

Standing ovation pour Monsieur Oussama Mhanna et l’ensemble des jeunes, dont on espère dans l’année d’autres concerts !

Parmi les personnalités présentes, on remarquait les Directeurs d’établissement de La Colombière et St Dominique, le Père Pascal Renty, aumônier de la Maîtrise ; Monsieur Sébastien Martin, pour Le Grand Chalon également l’équipe municipale, Mesdames Rougeron et Avon, Monsieur Louis Margueritte, député de la circonscription et Françoise Vaillant, conseillère départementale.

Exposition photos

A cette occasion, une exposition d'une artiste arménienne avait été mise à l’honneur..“Prière pour la paix" thème d’une exposition de huit photos grand format.

Tatev Mnatsakanyan est née en 1976 à Yerevan, en Arménie. Elle y a étudié le graphisme et la photographie aux Beaux-Arts, puis a parcouru le monde entier, a étudié et exposé entre congrès, symposium et Biennales.

Le COVID-19 et le récent conflit sur le Nagorno - Kharabakh (44 jours de guerre), ont radicalement changé la vie des arméniens. Ces drames m'ont incité à me documenter sur cette étrange période que nous avons vécue non seulement en Arménie, mais dans le monde entier, et à rendre compte de mon ressenti par des images photographiques.

Depuis avril 2020, je travaille sur le thème "Prière pour la paix", avec une série de portraits de personnes provenant de différentes nationalités, priant ensemble, chacune à sa façon, pour un monde de paix, avec le langage universel de l'âme à partir de textes de prières accompagnant leur visage et leur intériorité. Toutes ces prières sont celles du prêtre Grigor Narekatsi, théologien et philosophe du Moyen-âge et datent du Xe-XIe siècles.

Ce travail poursuit mon engagement à promouvoir une Culture pour la Paix, en utilisant le support photographique. Ces images se veulent ouverture sur un monde meilleur, favorisant un dialogue entre les humains, leurs cultures et dans les ressources de l'homme avec son espérance dans plus de lumière.

Françoise BONNEFOY-BURDIN