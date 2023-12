Petite leçon de mécanique auto pour le 4L Trophy au lycée Jeannette Guyot

M. Seebach, enseignant, et des élèves volontaires de 2nde professionnelle Maintenance des véhicules, ont accueilli le lundi 4 et mardi 5 décembre dans nos ateliers du lycée Jeannette Guyot, deux jeunes femmes qui participeront au mois de février 2024 au rallye 4L Trophy. Cette course s'adresse aux jeunes entre 18 et 25 ans et comme son nom l'indique, se fait en véhicule 4L avec un départ de Biarritz pour arriver 12 jours et 6000 km plus tard à Marrakech au Maroc afin d'y apporter du matériel humanitaire.



L'objectif était d'apporter à ces deux jeunes femmes, toutes deux employées dans le domaine social, des bases en mécanique automobile pour pouvoir se débrouiller un minimum seules durant la course.



Une belle expérience pour les élèves qui se sont transformés à leur tour en enseignants pendant deux demi-journées.