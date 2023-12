Forum aux classes préparatoires pour la Cité Niepce-Balleure à Chalon

Le vendredi 8 décembre dernier, le lycée NIEPCE-BALLEURE a organisé un forum pour les classes préparatoires aux grandes écoles.

Ce forum avait pour objectif de démystifier les classes prépa et inciter les futurs bacheliers de la voie générale à en intégrer une à proximité de chez eux. La CPGE du lycée Niepce-Balleure dispense des enseignements de grandes qualités et, chaque année, les étudiants intègrent des écoles prestigieuses (Arts et Métiers, ENS Rennes, INSA Toulouse etc.).

Poursuivre ses études en CPGE est un investissement sûr. Pendant deux années, les étudiants reçoivent un enseignement de haut niveau en mathématiques, physique-chimie et Sciences de l’ingénieur. Ils acquièrent des méthodes de travail et d’organisation efficaces qui leur permettront d’être performant dans leur futur métier d’ingénieur. Passer par une CPGE de lycée est gage d'un choix très varié d’écoles d’ingénieur puisqu’une centaine d’entre-elles réserve des places dans la banque de concours PT. Par exemple, les étudiants qui veulent intégrer l'école d'Ingénieurs des ARTS et METIERS seront préparés idéalement puisque la banque de concours PT offre le plus grand nombre de places (25% des places au concours) pour cette école. Ainsi, plus de 80% des étudiants intègrent une école d’ingénieur puisqu’il y 2 100 places au concours pour 2 500 candidats dans la banque PT.

Dix écoles d'ingénieur étaient présentes dont Les Arts et Métiers, INSA Toulouse, INSA Lyon, INSA Strasbourg, ISAT de Nevers, etc. Les élèves de terminale générale du lycée ont pu se renseigner sur les possibilités qui leur sont offertes. Des élèves d’autres établissements (Pontus, Henri Vincenot de Louhans ou encore Désiré Nisard de Chatillon sur Seine) étaient également présents.

A 18h, un ancien étudiant de la CPGE du lycée, Hugo MONGAIN, ingénieur chez COLAS (Groupe Bouygues), a pu expliquer son parcours et définir les qualités requises pour devenir un bon ingénieur. Les enseignants de classe prépa ont présentés les CPGE et leur fonctionnement, les anciens élèves ont pu faire bénéfier de leur expérience et répondre aux questions.

Le Proviseur du lycée, Fabrice ROUSSEAU, remercie tous les acteurs, qu’ils soient élèves, anciens étudiants, ingénieurs ou encore enseignants pour le bon déroulement de ce forum.