Joli rendez-vous pour la Nuit de l'orientation à Chalon sur Saône

Elle s’inscrivait dans le cadre d’un partenariat avec le ministère de l’Éducation nationale et les Régions de France, et fait partie du Mois de la découverte des métiers.

Cet événement unique et original a permis aux collégiens, lycéens, étudiants et aussi aux adultes en reconversion et aux demandeurs d'emploi en quête de nouvelles opportunités professionnelles de réfléchir à leur orientation de manière concrète, notamment en rencontrant des professionnels venus échanger avec eux et parler librement de leur parcours et de leur métier.

Cette soirée d’échanges avec des professionnels a permis aux jeunes et leurs familles de la région, de se pencher sur leur avenir, de leur ouvrir de nouvelles perspectives en leur faisant découvrir des métiers et en leur ouvrant des perspectives concrètes vers des voies professionnelles qui présentent de réels débouchés. Dès leur arrivée, les participants ont été conviés à embarquer à bord de l’Orient’Express, symbole d'une aventure excitante au cœur des choix professionnels. Cet accueil chaleureux marquait le début d'une exploration où chaque visiteur pouvait naviguer à travers les différents espaces proposés.

Speed-dating, plus d'une centaine de métiers présentés, réalisation de test inforizon pour analyser ses compétences et centres d'intérêts ont été autant d'ateliers plébiscités par les visiteurs du soir. Sébastien Martin, Président du Grand Chalon et Pascal Gautheron - Président de la CCI ont profité de l'événement pour venir saluer l'ensemble des participants.