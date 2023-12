La quadrette de la Boule Saint Jean: Cadasse, le Mammouth, Kakhan et Jaquou remporte le concours en terre Montcellienne

Succès du tournoi quadrette vétérans de boules lyonnaises organisé par l’ESB Montceau-les-Mines (Entente sportive Bouliste) qui affichait complet !

Michel Prost, Président du club de L’ESB qui regroupe les clubs Saint Vallier, Génelard, Montceau-les-Mines et Montchanin, assisté des membres du bureau et de ses licenciés était plus que satisfait ce mardi 12 décembre 2023, puisque le concours quadrette vétérans sur invitation de la société affichait complet avec 16 équipes quadrettes vétérans de qualité reconnue.

Des joueurs concurrents du département sont venus se mesurer aux meilleurs boulistes régionaux (Le Creusot (2 équipes)– Chalon (Boule d’Or- Boule Saint Jean) – Crissey – Digoin - Montceau L’étoile – Saint Vallier – Autun - Gueugnon- Montchanin…)

Les parties bloquées sur un temps de 1 heures 30 ont permis au cours de la journée de promouvoir ce sport à la plus grande joie des spectateurs venus très nombreux. Après trois parties effectuées par chaque équipe le classement était divulgué.

La soirée se terminait par la remise des récompenses aux vainqueurs et le traditionnel verre de l’amitié. Les 8 premiers du concours étaient primés :

1er : Patrick Chevaux, Maurice Jaccoux, André Jury et Jean Philippe Blondet, remportent le concours avec 3 parties gagnées (13 à 8 contre Digoin, (12 à 3 eu temps) contre Crissey et en finale 13 à 3 contre les locaux et organisateurs du concours Saint Vallier + 38 -14 = + 24

Félicitations à l’équipe de notre ami Ben (Le Creusot) qui termine 3ème du concours

E.C