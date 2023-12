A 21 ans, Milan, prend les commandes du Trapper's House à Chalon

De la continuité dans le changement au Trapper's House de Chalon sur Saône. Milan, chef cuistot depuis 1 an et demi au Trapper's a répondu favorablement à l'envie de Nils de céder la boutique, installée rue de la Motte à Chalon sur Saône. L'enseigne mythique de Chalon sur Saône poursuit donc sa très belle aventure avec la même équipe (Maxence, Mina, Daniel, Armel et Camille), tant dans les cuisines qu'en salle. Tous les deux âgés de 21 ans, Niels et Milan sont amis de longue date, et après avoir travaillé ensemble, c'est désormais une toute autre aventure qui s'ouvre.

Après avoir fait ses armes en Irlande, en Bulgarie ou encore en Turquie, Nils souhaite donner un coup d'accélérateur à sa vie de chef d'entreprise avec d'autres projets en tête, qui devraient pas tarder à se concrétiser à Chalon sur Saône.

Du côté de Milan Montoro, il pourra compter sur son ancien employeur Alain Rodriguez, ancien chef du restaurant "Tout le monde en parle", qui a décidé de venir l'épauler en cuisine pendant une petite période. Un joli clin d'oeil à l'histoire pour ce jeune issus du CIFA Jean Lameloise à Mercurey.

L'établissement est ouvert aux heures et jours habituels du mardi au samedi de 12 à 13H30 et de 19H à 21h30 - Attention réservation indispensable au 03 85 41 34 34

Laurent Guillaumé