Cordonnerie & Services, Place de Beaune, des services indispensables au centre-ville de Chalon sur Saône

Il y a des commerces plus indispensables que d'autres et la cordonnerie & Services de la Place de Beaune à Chalon, figure sans doute en tête de liste. A sa tête, Jérôme Dubois poursuit cette belle aventure, avec le recrutement tout dernièrement d'un converti au travail du cuir, avec l'arrivée de Jean-Christophe, qui a effectué un changement radical de vie professionnelle, après avoir longtemps oeuvré dans les rangs de vigne de Mercurey.

Installée depuis plus de 30 ans sur la Place de Beaune, l'entreprise multi-services a su s'adapter aux modes du moment, et la tendance "récup'" du moment, permet à l'entreprise d'agir sur de nombreux travaux insolites, à l'image d'un blouson de la seconde guerre mondiale ou d'un étui à lunettes datant de plus d'une centaine d'années. Des travaux qui arrivent dans leurs mains d'experts qui font plaisir à celles et ceux qui apprécient le travail bien fait et surtout l'envie de donner une seconde vie.

L'entreprise qui travaille le cuir, la maroquinerie sous toutes ses formes, oeuvre aussi dans l'univers de la serrurerie. Clés de portail, de voitures et autres télécommandes n'ont plus de secrets pour la joyeuse paire Jérôme et Jean-Christophe.

La boutique est ouverte de 8H30 à 12H15 et de 14H à 18H30 du mardi au samedi. Contact pour vos devis gratuits au 09 74 97 45 00.

Laurent Guillaumé