Réforme des lycées professionnels, la CGT Educ'Action 71 s'est donnée rendez-vous à Chalon avant de rejoindre Dijon

Malgré les ajustements de dernière minute apportés par le gouvernement sur la réforme des lycées professionnels, la CGT Educ'Action 71 ne baisse pas la garde, tout en poursuivant ses actions de sensibilisation auprès du grand public. "Déconnecté du terrain, les ministères de l'Education et du travail ne cessent de nous rabâcher le mythe de l'entreprise qui formerait mieux que le lycée professionnel" déplorent les enseignants professionnels. "Combien d'élèves choisiront la poursuite des cours fin mai et début juin et l'accès à la culture au lieu d'une gratification en stage, d'autant plus que la majeure partie de nos élèves viennent de milieux non fortunés ?".

Le syndicat s'interroge également sur la question de "l'annualisation du temps de travail? l'autonomie grandissante des établissements scolaires ou encore la perte importante des heures de cours en matières professionnelles" tout en dénonçant "la brutalité de l'application de cette réforme pour répondre à une commande présidentielle à partir de septembre 2024".

Ce mardi matin, avant de prendre la route pour Dijon devant le rectorat, la CGT Educ'Action a tracté à Louhans ou Chalon sur Saône.

Laurent Guillaumé