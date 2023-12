AVIS DE DECES - Madame Anna CHANUSSOT

CHALON-SUR-SAÔNE - CHAMPFORGEUIL - FARGES-LÈS-CHALON



Sylvie et Barnabé DELBURGO, sa fille et son gendre ;

Aline et Damien LACROIX, Audrey et Mathieu MICHAUD, ses petits-enfants ;

Samuel, Matias, Cloé, Noah, ses arrière-petits-enfants ;

ainsi que toute la famille,

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Madame Anna CHANUSSOT



survenu le 10 décembre 2023, à l'âge de 98 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée samedi 16 décembre 2023, à 15h30, en l'église de Champforgeuil.

Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.