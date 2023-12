Toujours beaucoup d’activités au Bois Gourmand du Chalonnais

Comme tous les mardis en période scolaire, il y avait du monde au Bois Gourmand ce mardi 12 décembre pour accueillir la Petite et Moyenne Section de la maternelle Maurice Cortot. Des bénévoles, les jeunes du DISP (Dispositif d’Insertion socio-professionnelle de la Mutualité 71), comme d’habitude et pour la première fois sept garçons et filles du groupe Médiaterre d’UnisCité.

Pour les jeunes d’UnisCité, en service civique, sous la houlette de Julien leur animateur, c’était une première. Ils avaient préparé un atelier “ tri des déchets”. Les jeunes animateurs ont su adapter l’activité à leur petit public : reconnaissance sur cartes des déchets qu’il fallait mettre dans la bonne poubelle.

Anne, fidèle bénévole au Bois Gourmand animait un second atelier d'observation, de reconnaissance et de mémorisation d’éléments naturels (feuilles, gland, bâton et pomme de pin). Ensuite, muni de leur petit panier, les enfants partaient sur le terrain du Bois Gourmand à la recherche de ces cinq objets. La validation de la récolte était faite à la fin de l’atelier.

Enfin, le troisième atelier, celui qui remporte toujours tous les suffrages : le transport de feuilles compostées. Les mains protégées par de petits gants de jardinier, les enfants ont rempli avec entrain leur seau avant de le déverser dans la grande brouette. Le summum du bonheur, c’était, aidé par Gilles, d’emmener la dite brouette au point de compostage définitif.

Il n’y avait qu’une classe accueillie ce jour, les jeunes et les bénévoles ont donc planté deux pommiers sauvages à racines nues qui ont vocation à être greffés plus tard et un arbuste.

Une bien belle matinée, pleine de rencontres et d'activités.

A savoir que

-près de 300 arbres ou arbustes ont été plantés soit par les enfants soit en chantier participatif ;

-près de 280 enfants des écoles du quartier participent aux ateliers du mardi ;

-toutes les activités sur le site sont gérées par des bénévoles ; si vous voulez nous rejoindre, nous serons ravis ;

-que nous multiplions actuellement les partenariats et les projets, sur le terrain et dans le quartier. Par exemple celui d’une opération « Velouté des Prés », soupe et boissons à partager sur le quartier des Prés St Jean le 6 février prochain, notamment avec la Maison de quartier et la Régie de quartier.



Pour en savoir plus ou pour nous contacter :

https://boisgrourmand-chalonnais.org

f.com/boisgourmand-chalonnais/

07 87 87 14 21

contact@boisgourmand-chalonnais.org