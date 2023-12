Après le grand succès de Millésime Auto 2023, le Rotary Chalon Bourgogne-Niépce fait un don de 6 000 € à la Ligue contre le Cancer

Et au profit du comité de Saône-et-Loire de la Ligue contre le Cancer. Cinq ans plus tard, le rendez-vous verdunois est devenu une des actions-phare du club service chalonnais actuellement présidé par Patrice Di Ilio.

Au cours de la réunion hebdomadaire tenue le dernier mardi de novembre, le président du Rotary Chalon Bourgogne-Niepce a en effet eu le plaisir de remettre un chèque de 6 000 € au docteur Jean-Marc Sauzedde, président du comité 71 de la Ligue contre le Cancer, en présence de Thérèse Bessette, responsable de la section de Chalon, ainsi que celle de Mireille Fouchecourt et Patrick Monard, les deux chevilles ouvrières de la manifestation. Six mille euros, le montant le plus important attribué depuis le lancement de Millésime Auto sous la présidence de Xavier Belissent. Et qui s’ajoutent aux quinze mille euros déjà donnés auparavant. Vingt et un mille euros en cinq éditions - il n’y en a pas eu en 2020 en raison de la crise sanitaire liée au Covid 19 -, voilà une action qui marche !

Une contribution régulière à la lutte contre le cancer

Les deux représentants du comité de Saône-et-Loire de la Ligue contre le Cancer n’ont pas manqué de remercier le Rotary Chalon Bourgogne-Niépce pour sa contribution régulière à la lutte contre la terrible maladie et de rappeler que l’association avait pour missions la prévention et la promotion des dépistages des cancers, l’accompagnement des malades et de leurs proches et le soutien financier de la recherche publique dans tous les domaines touchant à la cancérologie.

La sixième édition de Millésime Auto est d’ores et déjà programmée le dimanche 2 juin 2024, place de l’hôtel de ville à Verdun-sur-le-Doubs. Et chacun espère que Dame Météo s’associera à nouveau à cette belle action caritative. En 2023 le beau temps était en effet de la partie et les passionnés de véhicules anciens (il y avait près de 300 autos, motos, camions et tracteurs) se sont mobilisés en nombre, assurant la réussite de l’événement.

Gabriel-Henri THEULOT