Championnat de France juniors de natation à Montluçon : Pas de titre pour les chalonnais mais de nombreux podiums

Avec 77% de réussite sur toutes les nageuses et nageurs engagés, le bilan est positif !

7 nageurs engagés, 4 jours de compétition, 32 épreuves individuelles, 77% de réussite, 18 finales A, 6 podiums et 24 meilleures Performances Individuelles, c’est ce que ramène les nageuses et nageurs du Cercle Nautique Chalonnais suite aux championnats de France juniors qui se sont déroulés à Montluçon du 9 au 12 décembre.

18 FINALES A : Blandine Boggio (2)- Junior 1, 200 NL et 400 NL. Jeanne Lise Gauthier (4) - Junior 2, 200 NL, 400 NL, 200 4N et 400 4N. Idaline Armatol (2) - Junior 2 100 Dos et 200 Dos. Laura Blanka Nemeth (3) - Junior 3, 50 Papillon, 100 Papillon et 200 Papillon. Angèle Maumy (4) - Junior 3, 100 Brasse, 200 Brasse, 200 4N et 400 4N. Constant Trimaille (3) - Junior 1, 50 Brasse, 100 Brasse et 200 Brasse.

6 PODIUMS : Constant Trimaille : médaille d’argent 100 mètres brasse. Jeanne Lise Gauthier : médaille de bronze sur 4 mètres 4 nages et 1500 mètres nage libre. Laura Blanka Nemeth : médaille de bronze sur 800 mètres nage libre et 200 mètres papillon et Blandine Boggio : médaille de bronze sur 800 mètres nage libre

Sincères félicitations à toutes et à tous !

Le photoreportage

J.P.B