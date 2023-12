L’enseigne ‘Tamaris’ s’est installée, Grande Rue, à Chalon-sur-Saône

Annelise et Cécilia vous accueillent dans cette boutique qui propose un large choix de chaussures confortables et tendance.

Annelise Tête, sympathique commerçante de la rue piétonne et qui affiche depuis de très nombreuses années une passion pour la chaussure qu’elle a su partager avec sa clientèle grâce à ses conseils avisés, vient de trouver réellement chaussure à son pied.

En effet, après la fermeture d’une enseigne bien connue qu’elle représentait, elle prend la responsabilité de la boutique Tamaris à Chalon-sur-Saône dont les objectifs pour satisfaire pleinement sa clientèle sont en adéquation avec les siens : proposer des chaussures tendance, confortables qui respectent le pied en toute occasion.

Installée depuis le 21 octobre, 11 Grande Rue, l’enseigne qui cherchait depuis quelque temps à s’implanter à Chalon-sur-Saône n’aurait pas mieux trouvé comme représentante qu’Annelise qui voue une véritable passion pour son métier et la relation client. Elle est assistée en boutique par Cécilia et composent à toutes deux, un duo de choc.

Sur place, il nous est expliqué que « l’enseigne a été la première à breveter une semelle à mémoire de forme que l’on retrouve dans n’importe quel montage de chaussure, plus un amorti à l’extérieur qui offrent une perception transformée et cela même sur les modèles à talon. Ce groupe allemand, créé en 1982, était au démarrage sur la chaussure pour pieds sensibles et fragiles. Il s’est aligné, depuis 15 ans, sur le marché de la tendance tout en conservant le grand confort qui le caractérise ».

Le duo se dit chanceux de prendre la responsabilité de cette enseigne à Chalon-sur-Saône dans un écrin revu pour l’occasion. A partir d’avril, pour la 1re fois, la collection printemps-été proposera une gamme homme, que vous pourrez découvrir à la boutique.

