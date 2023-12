Les élus régionaux du Rassemblement National dénoncent "le séparatismes des départements de gauche" sur la question de la loi asile&immigration

Communiqué de presse du groupe RN BFC



À l’issue du vote du projet de loi immigration à l’Assemblée nationale, obtenu grâce aux 88 députés du Rassemblement National, 32 départements administrés par la gauche dont ceux de la Haute-Saône et de la Nièvre en Bourgogne Franche-Comté, ont annoncé qu’ils refuseront d’appliquer la loi.

En effet, le président du Conseil départemental du Lot a appelé ses homologues « à ne pas appliquer le principe de la préférence nationale » dénonçant le durcissement du versement de l’allocation personnalisée d’autonomie (APA) aux étrangers.

Quelles que soient les convictions et les sensibilités de chacun, cette loi a été démocratiquement votée par la représentation nationale et doit être respectée en tant que telle.



En tant que président du groupe Rassemblement National en Bourgogne Franche-Comté et parlementaire, Julien Odoul exprime sa vive opposition face à cette décision anti-démocratique, qui remet en cause l’État de droit et menace de créer un dangereux précédent pour l’application sélective des lois.



Julien Odoul rappelle ce qui aurait dû être une évidence pour tous les élus de France : les lois nationales, votées démocratiquement, sont la pierre angulaire de notre République et doivent être respectées et appliquées uniformément dans tout le pays et a fortiori par les collectivités qui ont un devoir d’exemplarité.



« En s’insurgeant contre une loi votée par les représentants du peuple, les départements de gauche affichent scandaleusement leur rejet de nos principes démocratiques et leur mépris de la volonté populaire. Je leur rappelle que 71% des Français sont favorables à la préférence nationale (sondage CSA pour CNEWS et le JDD du 20 décembre 2023) et que 80% des Français sont opposés à l’arrivée de nouveaux migrants (sondage CSA du 12 décembre 2023). J’appelle l’État à garantir l’application de la loi en contestant la décision des départements « séparatistes » devant le Conseil d’État ou en saisissant le Préfet. » Julien Odoul