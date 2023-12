AVIS DE DECES - Monsieur Jean CUINET

DRACY-LE-FORT - CASSEL - CANNES - MANDELIEU



Madame Georgette Cuinet,

son épouse ;

Christine et Patrick Vanhersecke-Cuinet,

Eric Cuinet et Ksenia Mostovskaya,

Ses enfants et leurs conjoints ;

Julie Cuinet, sa petite-fille et Daniel Lafrance ;

Lyam Edery-Cuinet,

son arrière-petit-fils ;

Simone et Vincent (†) Guilloux,

Suzanne et Joseph Covre,

Mireille et Albert (†) Blanchard,

sa sœur, ses belles-sœurs et beaux-frères ;

tous ses neveux et nièces ;

ainsi que toute la famille,

ses amis et chers voisins,

ont l'immense tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Jean CUINET

Retraité Michelin

le 18 décembre 2023 à l'âge de 90 ans.

La cérémonie religieuse aura lieu le mardi 26 décembre 2023 à 10h30 en l'église de Dracy-le-Fort, suivie pour ceux qui le souhaitent d'un dernier adieu au crématorium de Crissey

à 12 heures.

Monsieur Jean Cuinet repose à la chambre funéraire 64 A route d'Autun à Dracy-le-Fort.

Sa famille remercie chaleureusement ses infirmières et infirmiers dévouées Isabelle, Géraldine, Lucie et Jérémy.

Son médecin traitant le docteur Vétu, le docteur Grouet,

le docteur Trackoen.

Pas de plaques.

Cet avis tient lieu de faire-part.