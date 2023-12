AVIS DE DECES - Madame Paulette DUROT née LAUPRETRE

Chalon-sur-Saône, Genouilly.

Frédéric et Virginie, son fils et sa belle-fille;

Marie et Pauline, ses petites- filles;

Christine FARGERE, sa nièce et ses deux fils, François et Fabien; ainsi que toute la famille ont la tristesse de vous faire part du décès de

Madame Paulette DUROT

née LAUPRETRE

survenu le 17 décembre 2023, à l’âge de 89 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le vendredi 22 décembre 2023, à 9h00, en l’église Saint Jean des Vignes de Chalon-sur-Saône.

Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.