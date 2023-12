AVIS DE DECES - Madame Jacqueline SARTORETTI

Chalon-sur-Saône, Bruz (35), L’Aigle (61).

Véronique CRASSIN, sa petite- cousine ;

Philippe CRASSIN, son petit- cousin ;

ont la douleur de vous annoncer le décès survenu le 19 décembre 2023 de

Madame Jacqueline SARTORETTI née FRANCOIS

à l’âge de 83 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le mardi 26 décembre 2023, à 10h, en l’église Saint Jean des Vignes de Chalon-sur-Saône avant l’inhumation au cimetière de l’Ouest avenue Boucicaut.

La famille remercie sincèrement toutes celles et ceux qui ont pris soin d’elle ces derniers mois (infirmières, aides à domicile, voisins) et plus particulièrement Madame CONRY pour sa gentillesse et son dévouement et rappelle à votre souvenir

Jean,

son époux,

décédé le 6 septembre dernier.

Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.