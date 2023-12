« Monsieur le Président, ne promulguez pas la Loi ! »

Après cet épisode sidérant, pendant lequel l’extrême centre a rejoint les idées nauséabondes de l’extrême droite, il est temps de se réveiller pour défendre les droits de l’Homme, les droits des enfants et des générations futures.

Les députés français qui ont voté pour la loi sur l’immigration ont totalement oublié un des fondements de la République conquise après la révolution française, celui de la citoyenneté française.

Des principes intangibles ont été bafoués notamment celui d’être français qui constitue le fait de vouloir vivre ensemble, dans un réseau de travail, de solidarité, d’égalité et de fraternité dans une République où nul préjugé et discrimination sur l’origine, la philosophie, la croyance ou la non croyance des citoyens ne peut importer.

C’est une misérable victoire des obscurantistes contre l’esprit des Lumières à laquelle nous venons d’assister. C’est la revanche des Barrès, des Maurras, des Pétain, des pires réactionnaires sur ce qui a fait la renommée et l’universalité de notre pays : la France.

Peut-on imaginer, ce que serait la France sans l’apport de toutes celles et de tous ceux qui y sont venus, de tous les pays? Peut-on imaginer un seul instant ce que serait le pays, si à cette minute, tous les étrangers cessaient brusquement de travailler : ce serait le chaos dans les hôpitaux, dans les usines, dans le bâtiment, dans la restauration et dans bien d’autres secteurs.

Mais dans quel sinistre Titanic français, le gouvernement s’est-il embarqué? Il n’est pas dit que nous devrions subir une loi infamante pour ce que représente la France. En 1793, la constitution indiquait dans son article 28 : « un peuple a toujours le droit de revoir, de réformer et de changer sa constitution. Une génération ne peut assujettir à ses lois les générations futures ». Monsieur le Président, ne promulguez pas cette Loi !



Lucien Matron

Citoyen et militant engagé.