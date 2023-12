GAZA - Un rassemblement annoncé ce samedi à 15H Place de l'hôtel de ville

Les bombardements sur Gaza continuent de faire rage : près de 20 000 morts à Gaza, destruction des hôpitaux, population privée de nourriture, d’électricité et de soins. Sous prétexte de « détruire le Hamas » c’est toute la population de Gaza que veut éliminer le gouvernement de Netanyahu.

D’ailleurs au-delà, les violences exercées partout en Cisjordanie démontrent bien une politique systématique d’expulsion des Palestiniens de leur territoire.

Les organisations humanitaires, comme MSF ou la Croix Rouge, parlent de massacres et d’une situation catastrophique au regard des droits humains. L’ONU parle de crimes de guerre, de crimes contre l’humanité et même d’un risque génocidaire. Crimes qui devront être jugés devant la Cour Pénale Internationale.

Des voix s’élèvent partout dans le monde pour exiger un Cessez-le-feu immédiat et durable, la fin du blocus, la libération de tous les otages israéliens et prisonniers politiques palestiniens et la solution politique à deux états, solution inscrite dans les résolutions de l’ONU votées à l’unanimité.

A CHALON, nous appelons tous nos concitoyens attachés à la paix à un rassemblement samedi 23 décembre à 15 heures devant l’Hotel de Ville STOP AU MASSACRE À GAZA !

CESSEZ-LE-FEU IMMÉDIAT ET DURABLE !

Pour le groupe local de l’Association France Palestine (AFPS) 71 afps71@gmail.com