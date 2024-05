Éducap'City a fait étape à Chalon-sur-Saône avec 500 collégiens

Les Chalonnais qui se sont illustrés lors de ce rendez-vous participeront à l'étape Capitale, à Paris, le 20 juin 2024. Plus de détails avec Info Chalon.

Jeudi 16 mai 2024, le tour de France de la citoyenneté a donné rendez-vous sur la Place de l'Hôtel de Ville, à 500 jeunes de 8 à 14 ans, répartis en 73 groupes, pour son édition 2024 du CAP Rallye.

Le coup d'envoi a été donné par Gilles Platret, le maire de Chalon-sur-Saône.

Le CAP Rallye est un parcours d'orientation au cours duquel les enfants partent à la découverte des acteurs institutionnels, associatifs, économiques de la ville où ils grandissent. Il permet de découvrir sa commune à travers ses sites, ses monuments, son histoire et ses institutions (services publics, associations œuvrant dans le domaine de la solidarité et du handicap, tribunal, forces de sécurité, etc).

Pour ce faire, les jeunes devaient répondre à des questions sur une trentaine de points d'étape, jalonnant toute la ville.

Une belle occasion pour l'ensemble des collèges de Chalon-sur-Saône de se mesure joyeusement autour de la citoyenneté.

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati